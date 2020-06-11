Роструд добился выплаты 150 миллионов рублей задержанных зарплат

Роструд добился восстановления трудовых прав более 1,3 тысячи работников строительной компании «Специализированное управление № 2». Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

Там пояснили, что во время контрольно-надзорных мероприятий сотрудники Роструда выявили в организации задержку зарплат. Работодатель допустил образование долга за март и апрель на сумму 152,2 миллиона рублей.

В результате принятых мер задолженность погашена в полном объеме, а виновные лица привлечены к административной ответственности.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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