В Пермском крае появится почти две тысячи новых рабочих мест

Почти две тысячи новых рабочих мест появится в Пермском крае после открытия нового индустриального парка «Култаево», сообщила руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Макаренко. Ее слова приводит портал «Будущее России. Национальные проекты».

«Индустриальный парк "Култаево" станет первым индустриальным парком в регионе, где создадут инфраструктуру для оперативного развертывания производств. Резидентами могут стать компании, занятые в машиностроении, авиастроении, металлообработки, производства строительных материалов, деревообработки», — сказала она, уточнив, что новые рабочие места создадут к 2024 году.

В 2019-м Минэкономразвития России поддержало проект создания индустриального парка «Култаево» в одноименном поселке в 20 километрах от Перми. На его реализацию из федерального и регионального бюджетов направили 500 миллионов рублей. Будущие резиденты смогут воспользоваться льготами по налогу на прибыль и налогу на имущество, а создание индустриального парка позволит привлечь не менее четырех миллиардов рублей в экономику Пермского края.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



