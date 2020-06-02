Российский регион выполнил план по нацпроекту на 121 процент

Предприятия Удмуртии на 121 процент выполнили план по количеству обученных сотрудников в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Власти рассказали, что для успешной реализации мероприятий нацпроекта в декабре 2019 года открылась Фабрика процессов — единственная в Удмуртии созданная по стандартам Федерального центра компетенций. «Фабрика процессов — учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности производства», — пояснили в правительстве, отметив, что участие в Фабрике процессов в рамках нацпроекта бесплатное.

За первые пять месяцев 2020 года в Удмуртии на 103 процента выполнен показатель по количеству вовлеченных в реализацию нацпроекта предприятий, на 121 процент — показатель по количеству обученных сотрудников предприятий и на 83 процента — годовой показатель по количеству предприятий, внедряющих мероприятия проекта под региональным управлением.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!