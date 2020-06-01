В Калининградской области рассказали о работе предприятий в условиях пандемии

Предприятия в Калининградской области активно работают, несмотря на пандемию коронавируса. Кроме того, в текущем году в регионе появится новый завод по производству торфоминеральных смесей, сообщает ГТРК «Калининград».

По данным телеканала, конструкция завода будет сборно-разборной, что позволит перемещать ее к месту новой выработки и продлить срок службы строения. Ожидается, что к следующему сезону предприятие уже начнет выдавать продукцию. «Он будет производительностью где-то 200-250 тысяч кубов в год переработки торфа. Инвестиции планируются — стоимость самого завода вместе с оборудованием — порядка пяти миллионов евро, больше четырехсот миллионов рублей», — рассказал Дмитрий Чмыхов, председатель правления группы компаний, добывающих торф.

Еще один завод — в Черняховском районе области — в 2019 году получил новое оборудование и сейчас вступает в свой первый полноценный сезон. Машины позволяют штамповать по пять-семь пакетов с торфоминеральной смесью в минуту. Затем они выкатываются на поддон, прессуются, обматываются — получается 800-килограммовая упаковка, готовая к отправке покупателю.

Другое предприятие — Балтийская Лесная Компания — зарабатывает деньги на экспорте древесины глубокой переработки. Оно также активно пользуется мерами государственной поддержки и участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект выделят 52,1 миллиарда рублей. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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