Предприятия Волгоградской области нарастили производство в период пандемии

Предприятия Волгоградской области нарастили объемы производства в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Так, птицефабрика «Волжская» — один из крупнейших предприятий региона — сумела сократить время перемещения формировщиков коробок для яиц на 94 процентов, а грузчиков — на 30 процентов. «Тормозило процессы и отсутствие стандартизированной работы, и неэффективное использование производственных площадей. Поэтому только на санобработку корпусов птицефабрики уходило 30 дней при норме в 21 день. Следуя рекомендациям ФЦК (Федерального центра компетенций — прим. «Ленты.ру»), предприятие научилось укладываться в этот срок и к тому же увеличило производство яиц», — говорится в сообщении портала.

В результате за четыре месяца 2020 года птицефабрика получила почти 76 миллионов яиц, что на 5,3 миллиона больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Рост выработки продемонстрировало еще одно волгоградское предприятие — производитель средств бытовой химии и профессионального клининга, а также средств дезинфекции — «Торговый дом "ГраСС"». Используя инструменты бережливого производства, специалистам удалось повысить эффективность работы сразу трех линий разлива продукции: сократить временные затраты на процессы на 24, 27 и 31 процент соответственно. В частности, компания нарастила объем выпуска антисептиков с трех тысяч литров в сутки до пяти тысяч.

Достичь увеличения объемов производства предприятиям удалось в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет действовать в России до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект выделят 52,1 миллиарда рублей. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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