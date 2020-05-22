Российский завод получит 90 миллионов рублей на модернизацию производства

Железобетонный завод №1 в Стерлитамаке (Башкирия) получит 90 миллионов рублей на модернизацию производства. Об этом сообщил генеральный директор российского предприятия Олег Никифоров; его слова приводятся на сайте правительства республики.

Никифоров пояснил, что модернизация производства позволит снизить себестоимость изделий и увеличить объемы их выпуска. Продукция завода широко используется при строительстве объектов нефтегазовой и дорожной отрасли, в том числе при возведении Восточного выезда из Уфы.

Финансирование планируется осуществить с привлечением льготного займа Фонда развития промышленности в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на нацпроект выделят 52,1 миллиарда рублей. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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