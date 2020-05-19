Производители пищевых продуктов в российском регионе получат льготные кредиты

Предприятия пищевой промышленности Ставропольского края могут получить льготные кредиты на 50–300 миллионов рублей под 1 процент годовых. Об этом сообщает «Свое ТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экономического развития.

Уточняется, что такая возможность предоставлена участникам национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На сегодняшний день в него входят 24 предприятия, которые отбирались в соответствии с определенными критериями. В частности, необходимо работать в отрасли, которая предусмотрена в перечне нацпроекта.

Директор Фонда содействия инновационному развитию края Вячеслав Черниговский подчеркнула, что поддержка особенно актуальна в период пандемии коронавируса.

По данным телеканала, для получения кредита на льготных условиях предприятиям пищевой промышленности необходимо обратиться в краевой фонд либо непосредственно в Фонд развития промышленности России.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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