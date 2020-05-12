Десятки предприятий российского региона озаботились производительностью труда

Более двух десятков предприятий Волгоградской области озаботились производительностью труда и присоединились к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом во вторник, 12 мая, сообщается на официальном портале российского региона.

Как отмечается, статус участников нацпроекта уже получили 24 предприятия, работающие в Волгограде, Камышине, Михайловке и Волжском, а также в Среднеахтубинском районе. Благодаря этому они могут воспользоваться такими инструментами поддержки, как льготные займы Фонда развития промышленности, региональные преференции по налогу на прибыль и налогу на имущество и консультация экспертов в области повышения производительности труда. Кроме того, сотрудники этих предприятий могут пройти обучение по программам Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития и Школы экспорта Российского экспортного центра.

«Все эти меры дают предприятиям широкие возможности для повышения конкурентоспособности», — подчеркнули в областной администрации.

Там также добавили, что всего в регионе с начала года заявки на участие в проекте подали десять предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. В настоящее время данные заявки рассматриваются в режиме онлайн.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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