Названы самые востребованные специалисты в России в условиях пандемии

Самыми востребованными специалистами в условиях пандемии коронавируса являются сотрудники из сферы производства, строительства и здравоохранения. Такие данные назвал Роструд на своем сайте.

Уточняется, что за прошлую неделю на портале «Работа в России» появилось более 160 тысяч новых вакансий. «Мы видим, что работодатели продолжают искать специалистов в самых разных областях. Мониторинг за последнюю неделю показал, что вакансии обновляются и появляются новые», — сказал заместитель главы Роструда Денис Васильев.

Так, в сфере производства было размещено 54 тысячи новых вакансий. Далее идут предложения для работников сферы строительства и ремонта (15 тысяч вакансий), здравоохранения (14,5 тысячи вакансий), транспорта (9,5 тысячи вакансий) и сельского хозяйства (7,8 тысячи вакансий).

Российским производственным и строительным предприятиям чаще всего требуются инженеры, маляры, технологи, слесари, механизаторы и машинисты. В транспортные компании набирают водителей, диспетчеров и механиков; в сельскохозяйственные — трактористов, агрономов и рабочих по уходу за животными. В здравоохранении наиболее востребованы санитарки, медсестры и врачи.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!