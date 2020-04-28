Названы самые востребованные профессии в России

Российские работодатели чаще всего ищут специалистов в сферах производства и здравоохранения. Самые востребованные профессии в стране назвал руководитель Роструда Михаил Иванков. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Иванков уточнил, что за прошедший месяц на портале «Работа в России» работодатели разместили или подтвердили актуальность около миллиона вакансий. 300 тысяч из них — в сфере производства. Популярны запросы на инженеров, слесарей, токарей, фрезеровщиков, технологов, электромонтажников. Также ищут водителей, машинистов, механиков — всего около 70 тысяч подобных вакансий.

В специалистах нуждается и здравоохранение — более 100 тысяч запросов на медсестер, санитаров и врачей разных специализаций. Свыше 37 тысяч вакансий опубликовано в сфере сельского хозяйства. Отрасль нуждается в трактористах, агрономах, зоотехниках, овощеводах и ветеринарах. Есть и предложения для тех, кто желает трудиться удаленно. Это вакансии менеджеров по продажам, финансовых агентов, сотрудников интернет-магазинов.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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