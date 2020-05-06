Российским офисам предрекли замену гибкими пространствами

Гибкие пространства со временем заменят классические офисы после пандемии коронавируса в России. Такую ситуацию предрекли в разговоре с ТАСС эксперты.

Так, старший консультант отдела офисных помещений CBRE Олеся Малахова уточнила, что массовый перевод сотрудников на удаленную работу в стране не ожидается. «Компании с течением времени будут внедрять формат гибкого офисного пространства, что позволит эффективно использовать офисную площадь и повысить утилизацию занимаемых площадей. Коворкинги и сервисные офисы могут стать для ряда компаний альтернативой аренде традиционного офиса», — добавила она. Подобные решения, по словам специалиста, не требуют капитальных затрат.

Основное преимущество коворкингов перед традиционными офисами — это гибкость договора аренды, пояснила директор отдела корпоративных клиентов департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. «Клиенты коворкингов могут без особых штрафов покинуть пространство, что позволяют гибкие условия договоров в отличие от стандартных офисов», — отметила она.

Ранее 6 мая сообщалось, что половина россиян после отмены режима самоизоляции планируют вернуться на работу в офис. Еще треть (30 процентов) хочет чередовать удаленную и офисную работу. Работать из дома понравилось каждому пятому. Эти 20 процентов респондентов хотели бы продолжить трудиться в таком режиме.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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