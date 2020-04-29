Рост безработицы в России назвали некритичным

Ситуация с безработицей в России, несмотря на рост показателя, не является критической. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов страны Михаил Шмаков на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube.

Шмаков отметил, что полную картину по безработице можно будет получить после того, как в России отменят ограничения на деятельность организаций. «Сейчас у нас статистика неполная, но она показывает нарастание, правда, относительно плавное, уровня безработицы. И отдельные случаи, которые, впрочем, бывали и в докоронавирусный период, закрытия предприятий и увольнения всех сотрудников», — пояснил он.

В основном это касается предприятий малого и среднего бизнеса, но «информация оттуда идет слабая», добавил глава Федерации профсоюзов.

Во вторник, 28 апреля, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в стране насчитывается 950 тысяч безработных. По его словам, рост этого показателя в последний месяц есть, однако он довольно сдержанный и находится в пределах прогноза министерства. При этом реальная ситуация на рынке труда отражается не в полной мере, так как по всей стране введен режим нерабочих дней.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!