В Петербурге появится площадка по изучению бережливого производства

Площадка по изучению инструментов бережливого производства появится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о порядке предоставления субсидии Региональному центру компетенций в рамках проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Ожидается, что проекты по повышению производительности реализуют на 18 предприятиях города.

Ранее в апреле сообщалось о переходе предприятий Красноярского края на новый формат повышения производительности труда — обучающие мероприятия проходят в онлайн-режиме. «Корректировки в режиме работы никак не отразятся на уровне оказываемой поддержки», — уточнили в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда региона.

Увеличение производительности труда российских предприятий — одна из целей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Также нацпроект направлен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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