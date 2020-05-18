Пермский край займется производством антисептического шампуня

Уральский завод противогололедных материалов в Пермском крае займется производством антисептического шампуня. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

В настоящее время на территории завода строится площадка по производству шампуня с антисептическим эффектом. Руководство предприятия планирует выпускать до пяти тысяч тонн шампуня в год. «Это концентрированный продукт, поэтому его можно растворять в воде. Опытную установку мы планируем закончить этим летом, а выйти на полную производственную мощность — в следующем году», — сказал гендиректор завода Дмитрий Пылев.

Помимо этого, на заводе выпускают противогололедные материалы для автодорог, тротуаров и нужд жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), а также антиобледенительные составы для авиации, моющие и дезинфицирующие средства.

Всего на предприятии реализуется четыре инвестиционных проекта на сумму более 3,2 миллиарда рублей. Также завод участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Сотрудники уже прошли обучение бережливому производству и внедрению современных технологий. Планируется, что новые навыки позволят увеличить производство предприятия на 30-40 процентов.

Увеличение производительности труда российских предприятий — одна из целей нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», который будет реализован до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Также нацпроект направлен на оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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