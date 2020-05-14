Сотрудников крымских предприятий обучат бережливому производству

Сотрудников предприятий «Крымские порты» и «Бром» обучат бережливому производству. Об этом сообщается на сайте Фонда поддержки предпринимательства Крыма.

Уточняется, что обучение пройдет в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Соглашение между предприятиями и крымскими властями по реализации нацпроекта направлены на оказание компаниям методологической, консультационной и информационной поддержки.

Подписанные соглашения позволят производственным предприятиям обучить сотрудников, а также своевременно и надлежащим образом обеспечить исполнение нацпроекта.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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