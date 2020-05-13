Российскому бизнесу помогут с кредитами на поддержку занятости

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил помочь бизнесу с кредитами на поддержку занятости, сделав схему их выдачи более гибкой. Об этом в среду, 13 апреля, сообщает ТАСС.

«Можно, мне кажется, дать бизнесу возможность выбора: либо один МРОТ (минимальный размер оплаты труда) ежемесячно в течение полугода, либо по два МРОТа в течение трех месяце», — отметил премьер, комментируя проект постановления о кредитах, предложенный Минэкономразвития.

По словам Мишустина, подобные меры не несут никаких рисков, при этом они предоставят предпринимателям большую свободу для маневров.

Ранее президент России Владимир Путин предложил запустить с 1 июня специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий из пострадавших от распространения коронавируса отраслей, а также социально ориентированных НКО. Предполагалось, что кредит будет рассчитываться по льготной ставке 2 процента и будет выдаваться в размере одного МРОТ на каждого работника за шесть месяцев. При этом, если работодатель сможет сохранить до 90 процентов своих сотрудников в течение полугода, государство само выплатит за него предоставленный кредит.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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