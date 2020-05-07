Более тысячи безработных Псковской области получили дополнительные выплаты

Более тысячи безработных жителей Псковской области получили дополнительные выплаты в размере пять тысяч рублей. Об этом сообщила член Совета Федерации от региона Елена Бибикова, передает ТАСС.

«Введена региональная материальная выплата для безработных, которые получают пособие в размере 1,5 тысячи рублей. То есть те, которые уволены до 1 марта текущего года, им выплачивается по 5 тысяч рублей в течение апреля, мая, июня», — пояснила Бибикова.

Также в Псковской области начались выплаты безработным, имеющим детей, — три тысячи рублей на каждого ребенка. В Совфеде отметили, что заявление на получение денег можно подать в электронном виде или на приеме по предварительной записи.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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