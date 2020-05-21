Нацпроект назвали помощником российских предприятий в период пандемии

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» назвали помощником предприятий Ростовской области в период пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Там рассказали, что в апреле был проведен опрос среди собственников и руководителей крупных и средних российских предприятий о преодолении экономического кризиса. 95 опрошенных считают, что в период экономического спада мероприятия по повышению эффективности труда полезны, а 88 процентов убеждены, что внедрение инструментов бережливого производства помогает компаниям в кризис. «Эту точку зрения разделяют и донские предприятия: в период ограничительных мер ни одно предприятие региона не вышло из [национального] проекта. Мы продолжаем реализацию всех договоров, применяя новые гибкие подходы», — пояснил исполняющий обязанности директора Агентства инноваций Ростовской области Борис Свиридов.

Сейчас участниками нацпроекта являются 39 предприятий Ростовской области. Ожидается, что в 2020 году его реализация начнется еще на 32 предприятиях.

Проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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