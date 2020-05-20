Российские компании высказались о сроках возвращения к обычному режиму работы

Представители российских компаний высказались о сроках возвращения к обычному режиму работы. Треть из них (34 процента) считает, что это произойдет не раньше середины лета. Такие данные привел портал «Работа.ру» по результатам опроса, пишет сайт «Будущее России. Национальные проекты».

19 процентов участников опроса думают, что начать активную рабочую деятельность смогут лишь осенью 2020 года. 18 процентов работодателей ожидают возобновления привычной работы к концу лета. При этом 16 процентов респондентов верят, что восстановят привычный темп уже в конце мая.

Опрос проходил в мае, в нем приняли участие 1000 руководителей российских компаний, HR-директоров, рекрутеров, HR-специалистов.

В конце марта в России ввели режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавируса. По распоряжению президента весь апрель и начало мая были объявлены нерабочими. Кафе, рестораны, фитнес-клубы и торговые центры закрылись, работу продолжили продуктовые магазины и аптеки.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Цель проекта — оптимизация процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников, обеспечение эффективной занятости, увеличение производительности труда до пяти процентов в год.

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