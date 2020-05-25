Предприятия Ростовской области попали в число лучших по реализации нацпроекта

Опыт реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на предприятиях Ростовской области попал в число лучших российских практик по внедрению бережливого производства. Об этом сообщается на портале регионального правительства.

Речь идет о предприятиях «ПОЛИМЕРПРОМ», «РКЗ-Тавр» и АО «Клевер». В этих организациях закончилась реализация нацпроекта, но не закончилась работа по внедрению бережливых технологий. «Процесс совершенствования продолжается», — отметил руководитель Регионального центра компетенций Александр Костерин.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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