Российский комбинат втрое увеличил мощность благодаря «бережливым» технологиям

Кемеровский домостроительный комбинат (ДСК) втрое увеличил мощность предприятия по производству железобетонных свай — с 72 до 206 единиц в сутки. Этого удалось достичь благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», рассказали ТАСС в четверг, 4 июня, в пресс-службе предприятия.

Увеличение мощности произошло за счет внедрения «бережливых» технологий производства и без дополнительных инвестиций.

Как рассказывает министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин, на сегодняшний день 19 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики региона стали участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Мы видим интерес к нацпроекту со стороны руководства компании и их коллективов. Потенциал "бережливых" технологий — это своеобразный драйвер развития, не требующий дополнительных инвестиций, но позволяющий сейчас, в непростых экономических условиях, минимизировать финансовые и временные издержки», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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