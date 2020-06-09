Предприятия Нижегородской области получат 80 миллионов рублей

Предприятия Нижегородской области, участвующие в мероприятиях национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», получат из регионального бюджета 80 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор области Глеб Никитин, чьи слова приводятся на сайте местного правительства.

«Мы постоянно разрабатываем меры господдержки бизнеса, чтобы помочь нижегородским компаниям пережить трудный период, сохранить производство и, главное, рабочие места», — сказал Никитин.

Он пояснил, что каждое предприятие сможет получить до пяти миллионов рублей. Средства пойдут на покупку современного оборудования. Это поможет стать им более конкурентноспособными и увеличить шансы в борьбе за заказы. «Конкуренция за крупные контракты и сегодня велика, а в ближайшем будущем она только возрастет», — отметил Никитин.

По данным регионального министерства промышленности, в нацпроекте участвуют 97 предприятий из Нижегородской области.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!