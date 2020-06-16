Участвующим в нацпроекте аграриям упростили доступ к льготным кредитам

Сельскохозяйственным предприятиям, участвующим в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», упростили доступ к льготным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Согласно документу, теперь при формировании реестра потенциальных заемщиков участники нацпроекта будут включены в него в приоритетном порядке. «Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей кредитов по сниженной ставке, будут компенсированы за счет субсидии от государства», — уточняется в сообщении кабмина.

Как ожидается, такая мера поможет привлечь в нацпроект новые компании, повысит темпы производства среди аграриев и увеличит его эффективность.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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