Российская компания погасила двухмиллионный долг по зарплате

Компания «Промсервис» в Сахалинской области погасила задолженность по зарплате за апрель. Об этом сообщается на сайте Роструда.

В федеральной службе уточнили, что «Промсервис» погасил долг перед 45 работниками. Общая сумма долга составила 2,3 миллиона рублей.

Выплата произошла после проверки компании территориальным органом Роструда. За допущенные правонарушения виновные лица привлечены к административной ответственности.

До конца 2024 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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