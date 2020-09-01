Раскрыты главные эмоции россиян по возвращении из отпуска

Главной эмоцией российских туристов по окончании отпуска оказалась грусть. В этом признались больше 80 процентов респондентов, которые приняли участие в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip. Его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

В ходе опроса также выяснилось, что 86 процентов путешественников из России по возвращении на работу или учебу после поездки хотят снова отправиться отдыхать «хоть на немного».

Помимо прочего, россияне раскрыли свои мысли во время отдыха — оказалось, что 20 процентов респондентов изредка испытывают желание вернуться к трудовым будням, а 82,5 процента, напротив, стараются использовать каждую минуту отпуска и зарядиться положительными эмоциями.

Ранее в июне самым россияне признались, что их самым большим страхом перед отпуском во время пандемии является угроза помещения на 14-дневный карантин на курорте. Большинство (27 процентов) опрошенных признались, что опасаются попадания в обсерватор, в то время как 24 процента беспокоятся из-за того, что придется проводить отпуск, соблюдая ограничения.