Названы популярные у россиян породы кошек

Президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко назвала популярные в России породы кошек: чаще всего жители страны отдают предпочтение мейн-кунам, британцам, сибирским и бенгальским кошкам. Об этом в субботу, 8 августа, она рассказала агентству «Москва».

«Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похоже на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании», — объяснила Шевченко.

По словам специалиста, во время режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, россияне стали чаще заводить кошек. Это связано с тем, что людям хотелось «иметь какую-то часть природы, кого-то, с кем можно пообщаться, поиграть». Она также заметила, что кошку удобно содержать.

В конце июля бывший санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что кошки могут быть переносчиками коронавирусной инфекции, как грызуны, летучие мыши, змеи и собаки. По словам Онищенко, россиянам не надо отказываться от домашних животных, но «меры гигиены соблюдать обязательно».