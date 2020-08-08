Кинологи опровергли генетическую вражду между кошками и собаками

Кинологи опровергли существование генетической вражды между кошками и собаками. При должном воспитании эти животные хорошо уживаются вместе, сообщает РИА Новости.

Одна из причин, почему кошка и собака могут конфликтовать, — это борьба за территорию, пояснили специалисты. «Также большое влияние на их отношения имеет разница в характере животных: кошки не любят нарушения своего пространства, а собаки, наоборот, животные стайные, воспринимают всех домочадцев и других животных в доме как членов своей стаи и испытывают жажду общения», — рассказал президент российской кинологической ассоциации Владимир Голубев.

Чтобы животные выросли друзьями, советует кинолог, их лучше брать в дом одновременно и маленькими. Если такой возможности нет, то к уже взрослому питомцу следует подселять малыша. Так первый воспримет второго как детеныша и будет его оберегать.

Чтобы звери привыкли друг к другу, их нужно знакомить постепенно. Например, поначалу поселить их в разные комнаты или перегородить территорию между ними. Так, кошке можно выделить «верхний ярус» квартиры — полки и шкафчики, по которым она будет передвигаться. Спускать на пол ее следует, пока собака на прогулке, чтобы кошка привыкла к чужому запаху.

При знакомстве животных кинолог посоветовал не допускать, чтобы собака гоняла кошку по квартире и заставляла ее прятаться. Питомцев следует объединить совместным развлечением, например, игрой. При этом звери совсем не обязательно станут лучшими друзьями, и хозяевам не следует заставлять их общаться вопреки желанию самих животных.