Пропавшая кошка нашла хозяйку через 12 лет и оказалась ненужной

В Великобритании домашняя кошка по кличке Джорджи, пропавшая во время путешествия, нашла хозяйку через 12 лет и оказалась ей ненужной. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Эми Дэвис (Amy Davies) из английского города Рочдейл потеряла Джорджи в 2008 году, когда отдыхала с ней возле озера Лох-Ломонд, Шотландия. Вместе с семьей женщина безуспешно пыталась найти питомицу. «Мы были расстроены, когда Джорджи не пришла в наш последний день у Лох-Ломонда», — вспоминает она.

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Дэвис надеялась, что рано или поздно добрые люди все же вернут ей Джорджи, поскольку кошка была чипирована.

В 2020 году ей позвонили из приюта для бездомных животных города Глазго и сказали, что нашли ее кошку. Оказалось, что все 12 лет Джорджи жила в лесном парке королевы Елизаветы. Там за животным присматривали работники парка и отдыхающие. Когда в стране ввели карантинные меры из-за коронавируса, один из сотрудников парка отнес Джорджи в приют, где питомца проверили на наличие чипа.

Так сотрудники центра нашли контакты Дэвис. Хотя указанный в базе данных номер телефона был недоступен, работники приюта для бездомных животных отправили ей электронное письмо и в результате связались с ней.

Дэвис не смогла забрать Джорджи домой, поскольку в ее семье живет другой кот, которому девять лет. «Когда я разговаривала с центром, я понимала, что наш образ жизни уже не подходит Джорджи… Мне очень грустно, что спустя столько лет мы не сможем воссоединиться, но я должна сделать так, как лучше для Джорджи», — подчеркнула она.

Работница приюта для бездомных животных Линси Андерсон (Lynsey Anderson) отметила, что они ищут для Джорджи тихий дом без животных. «Ей нужно пространство и большой сад для прогулок», — отметила Андерсон.

Ранее сообщалось, что кот из немецкого города Ашаффенбург скитался 14 лет, а затем воссоединился с хозяевами и умер у них на руках. Семья потеряла кота по кличке Лиф (Душа) после Рождества в 2005 году.