Мужчина нашел на шоссе собаку с трогательной запиской и расплакался

Житель малайзийского города Ипох Лайонел Виталингам (Lionel Vytialingam) спас от гибели на оживленной трассе небольшую собаку породы голдендудль по имени Сигги. На ее ошейнике была привязана записка, оставленная прошлым хозяином, пишет The Mirror.

Письмо настолько растрогало мужчину, что он расплакался.

По его словам, он приехал в магазин и заметил, что шоссе перебегает маленькая собака. На ошейнике Виталингам рассмотрел листок, на котором могли быть написаны контакты хозяев, однако не сразу смог приблизиться к собаке — десять минут он просто наблюдал за ней, чтобы не спугнуть. Когда животное позволило ему приблизиться, погладить себя и вытащить из-под ошейника записку, он прочел следующее:

«Привет, меня зовут Сигги! Я самая любящая и внимательная собака, с которой вы когда-либо встречались! Мой хозяин очень извиняется за то, что оставил меня с тобой в этом месте, но он больше не сможет заботиться обо мне. Я очень сожалею об этом. Уверена, он тоже.

Пожалуйста, забери меня к себе.

Пожалуйста, позволь мне остаться и быть частью твоей семьи.

Пожалуйста, полюби меня.

Я голдендудль (порода собак), мне исполнится пять лет в этом году, меня не стерилизовали. Я очень хорошая! Ни разу никого не укусила, никогда такого не было!

Я хорошая сторожевая собака, которая просидит напротив входной двери весь день и будет лаять на всех, кто приблизится. И не остановлюсь, пока ты не дашь мне команду или пока не узнаю знакомого человека. Я могу исполнять несколько трюков!

Я верю, что ты сможешь забрать меня с собой. С любовью и немного гав-гав,

Сигги»

Виталингам забрал собаку, накормил ее и искупал. Затем он написал в социальных сетях об ответственном отношении к животным. Он напомнил, что не стоит брать себе живую игрушку, если человек потом не сможет или не захочет позаботиться о ней.

Позже Виталингам рассказал, что Сигги осталась жить у его брата, так как в его доме намного комфортнее.

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