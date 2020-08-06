Жители подмосковной многоэтажки попрятались от удава Анатолия

Жители подмосковного жилого комплекса «Западное Кунцево» (Одинцовский район) попрятались от удава по кличке Анатолий. Он сбежал от заводчицы, и поймать его пока не удается. Животное прекрасно ползает и может прятаться где угодно, передают «Вести».

«Ужас, кошмар. Мы не понимаем, как жить дальше. Квартира перевернута вверх дном несколько раз. Мы не можем его найти», — рассказала хозяйка квартиры, куда заползла рептилия. После этого она, вероятно, через окно, вылезла на улицу и пропала.

С тех пор Анатолия поймать не удалось. Такая змея опасна для человека, поэтому по всему ЖК расклеили объявления. «Передвигается по фасадам, проникает через открытые окна. У меня психоз. Я всегда сплю с открытым окном, мне нравится. А теперь закрываю!» — пожаловалась одна из жильцов многоэтажки.

В ГУ МЧС по Московской области заявили, что на данный момент к ним не поступало никакой информации о полутораметровом удаве, передает РИАМО. Специалисты полагают, что с высокой долей вероятности Анатолий просто погибнет в непривычной среде.

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