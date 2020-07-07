Водитель на высокой скорости сразился с одной из самых ядовитых змей в мире

Водитель из австралийского штата Квинсленд разогнался до 100 километров в час и сразился с одной из самых ядовитых змей в мире. Об этом сообщает местная онлайн-газета Brisbane Times.

Инцидент произошел 15 июня, однако подробности появились только сейчас. Житель города Гладстон мчался по трассе на высокой скорости и привлек внимание полиции. Патрульные остановили гонщика и нашли в его пикапе убитую сетчатую коричневую змею. «Я думаю, что она укусила меня, она была в машине вместе со мной, — дрожащим голосом объяснял нарушитель порядка. — Вы можете почувствовать, как бьется мое сердце».

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Водитель рассказал, как заметил в салоне опасную змею и аккуратно достал нож. Затем он убил ядовитую рептилию, бросил ее в кабину и поехал до ближайшей больницы. Патрульный остановил его за превышение скорости и, узнав о случившемся, вызвал скорую помощь.

Прибывшие парамедики заключили, что сетчатая коричневая змея не успела укусить мужчину, но тот испытал сильный шок. Полиция не стала выписывать австралийцу штраф за нарушение скоростного режима.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Керала ни о чем не подозревающий учитель проехал на мотоцикле 11 километров со смертоносной змеей в шлеме. Когда он доехал до пункта назначения, то обнаружил внутри шлема ядовитую змею, раздавленную во время поездки.

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