Учитель доехал на мотоцикле до школы со смертоносной змеей в шлеме

В индийском штате Керала ни о чем не подозревающий учитель проехал на мотоцикле 11 километров со смертоносной змеей в шлеме. Об этом сообщает местный англоязычный новостной канал CNN-IBN.

5 февраля преподаватель санскрита Ка Ранджит (KA Ranjith) отправился на мотоцикле в школу Святой Марии. Там он провел урок и уехал в другую школу, которая находилась от него в шести километрах. Когда он доехал до пункта назначения, то обнаружил внутри шлема ядовитую змею, раздавленную во время поездки.

Коллеги отвезли Ранджита в ближайшую больницу, где его подвергли тщательному осмотру. Доктора не обнаружили следов укуса опасной рептилии. Как только преподавателя выписали, он поспешил уничтожить свой шлем в костре.

Учитель предположил, что рептилия могла приползти с пруда, расположенного возле его дома. По словам мужчины, когда змея находилась внутри шлема, он не чувствовал ничего необычного.

В 2018 году сообщалось об австралийце, который упал с мотоцикла и стал жертвой смертельно опасной змеи, пока ждал врачей. Врачи отметили, что мотоциклист пострадал куда сильнее от укуса сетчатой коричневой змеи, чем от падения с транспортного средства.

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