Смертельно ядовитая змея помешала мужчине помыть посуду

Житель австралийского штата Квинсленд обнаружил в раковине у себя на кухне смертельно ядовитую сетчатую коричневую змею. Об этом сообщает сайт NDTV.

Майкл Хиллиард (Michael Hilliard) мыл посуду на своей кухне. Внезапно из слива раковины выползла змея, помешав его работе.

«Это была полная неожиданность. Я сунул руку в раковину и подумал: ого, что это было? Затем я понял, что это молодая сетчатая коричневая змея, и позвонил змеелову. Он подтвердил вид рептилии» — сказал Хиллиард.

Поймать змею не удалось, так как к моменту прибытия змеелова она уползла обратно через сливное отверстие раковины.

Фотографии змеи опубликовала в Facebook организация по отлову змей Брисбена. Под постом появилось множество комментариев от пользователей. «Теперь я буду затыкать сливное отверстие!» — написал один из них. «После такого я бы больше никогда не мыл посуду», — отметил другой.

Сетчатые коричневые змеи — одни из самых ядовитых змей в мире. Их яд вызывает у людей головокружение, диарею, упадок сил или конвульсии, возможны отказ почек, паралич и остановка сердца. 60 процентов смертей от укусов змей в Австралии приходятся на этот вид.

Ранее сообщалось, что змеелов из австралийского штата Квинсленд предложил друзьям в соцсети найти затаившуюся в куче ботинок змею и напугал их. В конце концов, несколько пользователей с острым зрением указали на маленькую голову, выглядывающую из-под черной кроссовки.

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