Шнурок ботинка оказался затаившейся змеей и напугал пользователей сети

Змеелов из австралийского штата Квинсленд предложил друзьям в соцсети найти затаившуюся в куче ботинок змею и напугал их. На видео со змеей обратило внимание издание Daily Mail.

В четверг, 5 марта, владелец компании по отлову змей в районе Саншайн-Кост Стюарт МакКензи (Stuart McKenzie) опубликовал в Facebook фото и видео, на которых была запечатлена похожая на шнурок змея.

«Давайте посмотрим, кто сможет найти змею. Если вы увидите ее, попробуйте угадать ее вид», — написал он. Большинство пользователей нашли эту задачу непростой. «Это невидимая змея! Я не вижу ее!» — написал один из них. «Я не вижу никакой змеи. Наверное, я слепой», — сказал другой комментатор.

В конце концов, несколько пользователей с острым зрением указали на маленькую голову, выглядывающую из-под черной кроссовки. МакКензи подтвердил, что они правы, и добавил, что рептилия — детеныш черной ехидны, также известной как краснобрюхий черный аспид.

По словам МакКензи, размеры змеи указывают на то, что она родилась в феврале. Несмотря на небольшие размеры, детеныши черной ехидны ядовиты и могут быть опасны. Молодого самца черной ехидны поймали и отвезли в дикую природу, где выпустили на волю.

Черная ехидна — одна из самых распространенных змей на восточном побережье Австралии. Сообщения об их укусах поступают часто, но только некоторые из этих случаев приводят к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Калаундра, штат Квинсленд, обнаружила в своих тапочках ядовитую змею. Молодая черная ехидна обвила ремешки вьетнамок с похожей текстурой и цветом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



