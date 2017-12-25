Ядовитая змея устроила засаду в тапочках австралийки

Жительница австралийского города Калаундра, штат Квинсленд, обнаружила в своих тапочках ядовитую змею. Об этом сообщает Daily Mail.

Молодая черная ехидна обвила ремешки вьетнамок с похожей текстурой и цветом. Из-за этого пресмыкающееся было трудно заметить.

Черные ехидны обитают в Австралии. Взрослые особи достигают 1,5–2 метров в длину. Нейротоксины, которые содержатся в яде этих змей, не представляют угрозы для жизни человека.

В 2016 году сообщалось, что котенок спас австралийца, предупредив его о спрятавшейся в ботинке ядовитой змее.

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