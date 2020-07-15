Обиженный покупатель подбросил опасных змей на заправочную станцию

В индийском городе Булдхана, штат Гуджарат, обиженный покупатель подбросил на заправочную станцию пять опасных змей, в том числе двух кобр. Видео, снятое камерами наблюдения, опубликовано на сайте Newsflare.

Мужчина с мешком змей пришел на заправку через час после закрытия, попытался купить бензин и получил отказ. После бурного спора он выпустил змей из мешка в надежде, что они укусят сотрудников АЗС, и скрылся.

Сотрудники заправочной станции успели выскочить из помещений и не пострадали. Чтобы избавиться от пресмыкающихся, хозяйке АЗС пришлось вызвать змеелова. Мужчину, выпустившего змей, разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция обвинила мужчину в убийстве жены с помощью кобры. Следователи выяснили, что он созванивался с владельцами змей, а также изучал в интернете видео с этими пресмыкающимися. Врачам не удалось спасти женщину.