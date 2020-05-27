Муж бросил в спящую жену кобру и убил ее

В Индии полиция обвинила мужчину в убийстве жены с помощью кобры. Об этом сообщает местная газета Malayala Manorama.

Согласно полицейскому отчету, индиец Сурадж (Sooraj) предпринял две попытки расправиться со своей женой Утрой (Uthra). При первой, произошедшей 2 марта, он подкинул в спальню супруги ядовитую цепочную гадюку. После этого пострадавшая почти два месяца лечилась в больнице. Затем Утру перевезли в родительский дом, где она приходила в себя после нападения. 7 мая 27-летний Сурадж остался в ее комнате и бросил в спящую жену кобру. На этот раз спасти женщину не удалось.

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«Сурадж остался в ее комнате, сделав вид, что ничего не произошло, — говорится в отчете полиции. — Его разбудили крики матери Утры. Они отвезли ее в больницу, где врачи констатировал ее смерть». Позже в комнате нашли кобру и убили ее.

Через несколько дней после гибели Утры вдовец попытался завладеть ее имуществом. После этого родители покойной стали подозревать его в убийстве. Следователи выяснили, что Сурадж созванивался с владельцами змей, а также изучал в интернете видео с этими пресмыкающимися.

Отмечается, что Утра родилась в обеспеченной семьи, а ее муж, работник частного банка, нуждался в деньгах.

По данным полиции, при заключении брака Сураджу подарили почти сто золотых монет, новый автомобиль и полмиллиона рупий (472,9 тысячи рублей). «Он опасался, что в случае развода ему придется вернуть приданное. По этой причине он и решил ее убить», — говорится в заявлении полиции.

Сураджа и человека, поставлявшего ему змей, арестовали. По делу ведется расследование.

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