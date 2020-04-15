Муж убил жену и свалил вину на коронавирус

Житель американского города Джупитер, штат Флорида, обвиняется в убийстве жены и попытке объяснить ее исчезновение заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание The Independent.

51-летняя Гретхен Энтони (Gretchen Anthony) пропала. В марте подруга американки получила от нее странные текстовые сообщения, в которых говорилось, что она заразилась коронавирусной инфекцией нового типа, и заболевание протекает в тяжелой форме. В посланиях говорилось, что Гретхен якобы содержится в центре контроля и профилактики заболеваний после того, как ее проверили на коронавирус в медицинском центре Джупитера.

Полицейские выяснили, что Гретхен не посещала медицинский центр и не подавала в страховую службу заявлений на лечение от коронавируса.

Полицейские заподозрили в убийстве женщины ее мужа — 48-летнего Дэвида Энтони (David Anthony), с которым она жила раздельно. Пара была все еще жената, но американка подала на развод 28 февраля.

По данным лингвистической экспертизы, использованная в полученных подругой Гретхен сообщениях лексика свидетельствовала, что их отправлял бывший муж пропавшей женщины.

Сотрудник правоохранительных органов пришел к Дэвиду, но обнаружил, что его нет дома. Когда он спросил соседей, не видели ли они чего-либо подозрительного, одна из них сказала, что 21 марта слышала леденящий душу крик и женский голос, который говорил: «Нет. Нет, больно» рядом с гаражом семейства Энтони. Другие соседи рассказали, что тоже слышали в то утро крик и видели, как они подумали, грузовик Дэвида, который стоял перед его домом.

В ходе обыска в доме Дэвида полицейские нашли замытое отбеливателем пятно в гараже и полотенца с похожей на кровь красноватой субстанцией в стиральной машине. Были собраны и другие улики. «Предположительно, Дэвид Энтони виновен в исчезновении и убийстве своей жены», — сообщили в полиции.

31 марта полицейские арестовали Дэвида в штате Нью-Мексико, где он находился до тех пор, пока его не экстрадировали во Флориду. Тело Гретхен до сих пор не найдено.

Ранее сообщалось, что житель округа Уилл, штат Иллинойс, США, убил возлюбленную и покончил с собой, так как боялся, что его подруга заразилась коронавирусом. Проведенный посмертно тест не выявил коронавирусной инфекции ни у Джесерника, ни у его девушки.

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