Бесстрашная старушка проволокла кобру за хвост по улице и попала на видео

Видео: @susantananda3 / Twitter

Жительница Индии проволокла по улице за хвост смертельно ядовитую кобру и выбросила ее. На видео с женщиной обратило внимание издание NDTV.

Во вторник, 26 мая, офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в своем Twitter-аккаунте ролик, на котором видно, как старушка одной рукой тащит по улице за хвост кобру, выходит на открытое пространство и выбрасывает ее.

«Бабуля, не надо так обращаться с кобрами», — написал Нанда в комментарии к видео. Когда и где именно оно было снято, не уточняется.

Пользователи Twitter поразились храбрости старушки, которая волокла змею так буднично, как будто это был обычный кусок веревки, и предположили, что видео могло быть снято в индийском штате Гуджарат.

«Кобра, должно быть, была смущена: "Меня вообще кто-нибудь боится?"» — написал один из них. «Она профессионал», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция обвинила мужчину в убийстве жены с помощью кобры. Следователи выяснили, что он созванивался с владельцами змей, а также изучал в интернете видео с этими пресмыкающимися. Врачам не удалось спасти женщину.

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