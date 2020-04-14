Любовные утехи трехметровых кобр попали на видео

Видео: Viral Press / YouTube

В таиландском городе Чумпхон пенсионерка нашла у себя во дворе двух трехметровых королевских кобр. Об этом сообщает сайт Newsflare.

Бывшая учительница Кхун Ад (Khun Ad) быстро поняла, что огромные змеи полностью поглощены спариванием и потому не представляют угрозы. Она позвала соседей и вместе с ними стала наблюдать за любовными утехами пресмыкающихся, которые в итоге попали на видео. Через полчаса кобры утомились и уползли в заросли.

Ад подозревает, что уже встречала одну из змей. «Несколько дней назад я видела на своей лужайке королевскую кобру как раз такого размера, но решила, что она безвредна, и не стала вызывать змееловов, — рассказывает она. — А потом пошла стричь траву и снова заметила ее, но на этот раз с парой. Наверное, где-то рядом змеиное гнездо».

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов. Могут обходиться без еды до трех месяцев.

В феврале сообщалось о паре королевских кобр, которые спаривались на глазах толпы в таиландской провинции Сураттхани. Пресмыкающихся обнаружил фермер Нипон Сайчон, которого заинтересовали странные звуки, доносившиеся с поля.

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