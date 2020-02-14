Огромные пресмыкающиеся предались любовным утехам на глазах толпы

В таиландской провинции Сураттхани поймали королевских кобр, которые спаривались на глазах толпы. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Пресмыкающихся обнаружил фермер Нипон Сайчон (Nipon Saichon). «Я совершал обход своей пальмовой рощи вместе с женой и вдруг услышал странные звуки, которые доносились с поля, — рассказал он. — Мы последовали в сторону их источника и заметили двух спаривающихся змей».

Вскоре к Сайчону и его жене присоединились соседи, желающие своими глазами увидеть любовные утехи огромных пресмыкающихся. «Пока мы наблюдали за сношающимися кобрами, рядом стали собираться местные, чтобы посмотреть на это редкое событие, — говорит он. — Но змеям, похоже, было все равно».

Фермер решил, что оставлять кобр в пальмовой роще может быть опасно, и позвонил спасателям. Специалисты, которым помогали более 50 жителей деревни, около часа ловили змей. Затем пресмыкающихся отнесли к пруду и отпустили на волю.

Королевские кобры считаются самыми крупными ядовитыми змеями на планете. Их яд вызывает паралич дыхательной мускулатуры и остановку дыхания. Уже через 15 минут после укуса человек может умереть. В природе королевские кобры питаются преимущественно змеями других видов. Могут обходиться без еды до трех месяцев.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!