В таиландском городе Бынгкан кобру стошнило живой жабой после встречи с полицейскими. Видео, снятое очевидцем, опубликовано на сайте Newsflare.

Змея приползла в автосервис, на глазах автомеханика забралась в машину и спряталась возле двигателя. Чтобы избавиться от нее, сотрудникам пришлось вызвать полицию.

Полицейским понадобилось около 30 минут, чтобы поймать кобру и положить ее в мешок. Пока змею вытаскивали из автомобиля, она срыгнула живую жабу. Жаба вскоре погибла, а кобру отвезли в лес и отпустили.

Хозяйка автосервиса полагает, что пресмыкающееся приползло к людям из-за засухи. «Змеи обычно держатся в сырых местах вроде ручьев или болот и едят жаб и лягушек, — пояснила она. — Поскольку из-за засухи многие места пересохли, она могла подыскивать другое и увидела мой автосервис».

Змеи часто срыгивают добычу, когда чувствуют, что им угрожает опасность.

В 2018 году сообщалось, что в Индии хозяева обнаружили на кухне кобру и вызвали змеелова. Испугавшаяся рептилия выплюнула несколько украденных яиц.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!