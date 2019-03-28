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Королевскую кобру стошнило вараном

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dailymail.co.uk

В индийском городке Бугуда, штат Орриса, очевидцам удалось заснять, как королевскую кобру стошнило вараном. На видео инцидента обратило внимание издание Daily Mail.

Четырехметровую змею обнаружил у себя дома местный житель Прафулла Саху (Prafulla Sahu). Он не знал, что именно это за рептилия и вызвал змеелова Хариша Пади (Harish Padhy).

Пади прибыл на место и заявил перепуганному Саху, что к нему заползла королевская кобра, от укуса которой человек может погибнуть через 15 минут. Мужчина поймал змею и вывез ее в ближайший лес, чтобы выпустить наружу.

Как только перепуганная змея оказалась на воле, ее начало тошнить. Из ее пасти появился сначала хвост варана, а затем и все животное целиком. После этого кобра уползла, переплыв через пруд.

Пади отметил, что змей может стошнить добычей, если они находятся в состоянии стресса.

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