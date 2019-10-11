Из испуганной кобры посыпались яйца

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В индийском штате Одиша (Орисса) очковая змея попыталась скрыться от биолога и выплюнула четыре яйца. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Биолог Ракеш Кумар Мохалик (Rakesh Kumar Mohalik), работающий в кендуджхарском отделе государственной природоохранной организации штата Одиша, приехал в деревню Каптипада по телефонному вызову. Местный житель жаловался на очковую змею, которая забралась в курятник, убила курицу и представляла опасность для других птиц.

К приезду Мохалика она успела проглотить четыре яйца; еще девять яиц остались нетронутыми. Увидев биолога, змея срыгнула свою добычу, однако это ей не помогло. Кобру без труда поймали, убрали в мешок и выпустили подальше от курятника.

Очковые змеи (индийские кобры) бывают от полутора до двух метров в длину. Их яд содержит вещества, поражающие нервную систему, и опасен для человека. Девять процентов людей, укушенных очковой змеей, погибают даже после приема противоядия.

В 2018 году сообщалось, что в Индии хозяева обнаружили на кухне кобру и вызвали змеелова. От испуга рептилия выплюнула несколько украденных яиц.

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