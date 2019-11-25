Огромный питон выскочил из воды, проглотил оленя и попал на видео

Viral Press / YouTube

Камера, установленная возле водоема в индийском штате Махараштра, сняла оленя, попавшего в устроенную питоном засаду. Об этом сообщает NDTV.

Четыре оленя, пришедшие на водопой, не заметили огромную змею, которая скрывалась под водой. Когда один из них оказался в пределах ее досягаемости, она с неожиданным проворством бросилась на него, впилась зубами в голову, а затем обвила и принялась душить. Позднее питон проглотил свою добычу.

Кадры опубликовал в интернете сотрудник индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda). «Когда питоны убивают добычу, они используют своего рода засадный метод, прыгая, атакуя ее и хватая зубами всего за 50 миллисекунд», — прокомментировал он.

В Индии обитают несколько видов питонов, в том числе пятнистые удавчики, тигровые питоны и сетчатые питоны, которые вырастают до семи метров в длину и считаются самыми большими змеями в мире.

20 ноября сообщалось, что туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара стали свидетелями драки между леопардом и иероглифовым питоном. Змея обвила и попыталась задушить зверя, однако тому удалось вырваться и убить ее.

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