Леопард напал на огромного питона и чуть не погиб

Туристы в кенийском заповеднике Масаи-Мара стали свидетелями драки между леопардом и питоном. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Участники сафари обратили внимание на леопарда, который нападал на ползшего в траве иероглифового питона. Тот сопротивлялся изо всех сил. «Когда леопарда обвила и попыталась задушить змея, на мгновение нам показалось, что он проиграл сражение, — рассказывает организатор сафари Клинт Сейнт (Clint Saint). — Однако леопард продемонстрировал фантастическую ловкость, сумел вырваться из его объятий и отскочил туда, куда питон не дотягивался».

Хищник продолжал кусать и царапать змею, пока не добился своего. «В итоге питон получил множество колотых ран, особенно в области головы, и потерпел поражение, — говорит Сейнт. — Леопард тоже пострадал. Самая очевидная рана была у него на правой передней лапе. Ее было хорошо заметно, когда он, прихрамывая, уходил оттуда».

Иероглифовые питоны входят в четверку крупнейших змей в мире. Они вырастают до шести метров в длину и весят до 100 килограммов. Известны случаи поедания иероглифовыми питонами бородавочников, антилоп, весящих до 58 килограммов, молодых нильских крокодилов длиной до 1,5 метра и даже леопардов.

Заповедник Масаи-Мара располагается на юго-западе Кении. Он известен большой популяцией львов и леопардов, а также ежегодной миграцией антилоп гну. Также там обитают черные носороги, гиппопотамы, пятнистые гиены, зебры, жирафы, несколько видов газелей, импалы и топи.

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