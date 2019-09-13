Огромный варан побывал в желудке питона и выбрался живым

Пожилая жительница Бангкока обнаружила у себя на кухне питона, который только что съел варана. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Ночью женщина услышала звуки борьбы в своем доме и спустилась вниз. На кухне она увидела питона с раздутым животом и вызвала спасателей.

Оказалось, что змея проглотила варана длиной около 1,2 метра.

Когда приехали спасатели, из пасти змеи торчал только кончик хвоста ящера. Питон попытался скрыться, но спасатели поймали его.

Неожиданно питон раскрыл челюсти, и варан выскользнул наружу. Ящер был покрыт черной слизью и находился без сознания.

Как сообщили свидетели произошедшего, змея полностью извергла тело ящера менее чем за минуту. Через какое-то время варан очнулся и начал бегать по комнате.

Спасатели поймали обоих, посадили в мешки и увезли. Перед тем как выпустить животных, спасатели проверили их состояние и убедились, что ни варан, ни питон не получили травм.

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