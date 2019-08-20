Кровожадный крокодил стащил свинью с берега и уплыл с ней

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В пригороде Таунсвилла, Австралия, местные жители засняли на видео гребнистого крокодила со свиньей в зубах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На кадрах, снятых с вертолета видно, как рептилия плывет в заболоченной местности, держа в пасти только что убитую дикую свинью. Один из авторов ролика, инструктор по пилотированию Сэм Арнольд (Sam Arnold), отметил, что впервые видел такого огромного крокодила. По его словам, в это время года хищники часто выходят на берег, чтобы погреться на солнце и добыть себе пищу.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они могут жить как в пресной, так и в соленой воде. Гребнистые крокодилы воспринимают человека как добычу и нападают как в воде, так и на суше.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Удайпур, штат Раджастхан, питон целиком проглотил бездомную собаку, после чего выплюнул ее. На кадрах, снятых очевидцем, видно, как из рептилии постепенно выходит тело бездомной собаки, которую питон пытался съесть. Затем хищник уползает и скрывается.

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