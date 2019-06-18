Из жизни
 
Последние новости
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Раскрыто имя нового советника Трампа по России и его задачи
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
Россия окончательно разочаровалась в госдолге США
Гуайдо обвинили в воровстве венесуэльских денег для заказа киллеров
Россияне массово заговорили об обязанности отслужить в армии
Украинский посол обвинил лояльных к России немецких политиков в предательстве
Американка осудила методы соблазнения мужчин и была осмеяна в сети
Названа причина исчезновения древнейшего мегаполиса
Новости партнеров

Питон целиком съел крокодила

Перейти в «Мою Ленту»

В штате Квинсленд, Австралия, мужчина сфотографировал, как питон целиком съел крокодила. Снимками произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Mail.

Мартин Мюллер (Martin Muller) спускался на каяке вдоль горы Иса и обратил внимание, как питон пожирает чей-то труп в болоте. Он заметил, что хищник проглатывает мертвого крокодила и решил сделать несколько снимков. На кадрах видно, как змея постепенно поглощает рептилию.

Мужчина опубликовал изображения на специальной странице GG Wildlife Rescue Inc на Facebook. Пользователи в комментариях удивились тому, что питон способен съесть крокодила. Они поинтересовались, безопасно ли было снимать хищников со столь малого расстояния.

Владелица GG Wildlife Rescue Inc Мишель Джонс (Michelle Jones) рассказала, что содержит двух оливковых питонов в качестве домашних животных. По ее словам, они не ядовиты и способны проглотить все, что угодно.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Чонбури питон забрался в крольчатник и проглотил ручного кролика. Один из местных жителей сначала обнаружил питона, а затем — пропавшее животное. По выпуклости на брюхе пресмыкающегося было ясно, куда делся питомец.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Amazing photographs show the moment a python devours an entire crocodile in a murky swamp
Пятиметровый питон проглотил кролика и застрял в клетке
Женщина попыталась помочь огромному питону проглотить кенгуру
Смертоносная схватка огромного питона и аллигатора попала на видео
Другие материалы рубрики
Из жизниПартнерский материал

Лучшее время суток

Почему возникает бессонница и как с ней бороться
02:07Сегодня

Мужчина прогулялся по пляжу босиком и подцепил опасную инфекцию

18:5817 июня

Четырехлетний мальчик угнал машину прадеда и поехал за конфетами

07:02Сегодня

Крокодил напал на женщину на глазах у ребенка

Из жизни00:0514 июня

Сокровища дядюшки черта

На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
20:1917 июня

Отключенный от интернета любитель игр решил отравить семью

17:0717 июня

Мужчина пришел в зоомагазин и отравил редких рыбок

20:5517 июня

Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей

Из жизни00:0320 мая

Охота на призрака

Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
16:0617 июня

Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения

15:1117 июня

Паук съел превосходящего его в размерах поссума

18:1717 июня

Посетительницу ресторана напоили моющим средством

Россия
«Я не предполагала, что сын может так кричать»
Вову Лыткина спасет операция на позвоночнике. Ему нужна ваша помощь
«Мой салон обещали сжечь»
Татуировщица из Дагестана — о своем тайном ремесле, свободе и забытых традициях
«Дешевле новых родить»
Почему жизнь, здоровье и свобода россиян стоят так мало
Россияне массово заговорили об обязанности отслужить в армии
Работы по уточнению границ Дагестана и Чечни перенесли
В Москве избили директора Фонда кино
В Госдуме озаботились проблемой ручек на ЕГЭ
Все материалы
Мир
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Перехват бомбардировщика США у границ России показали на видео
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Названо занятие Бутиной в американской тюрьме
Гуайдо обвинили в воровстве венесуэльских денег для заказа киллеров
Вашингтон отправит тысячу военных на Ближний Восток из-за Ирана
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Все материалы
Бывший СССР
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Зеленский придумал первую фразу для встречи с Путиным
Украинский посол обвинил лояльных к России немецких политиков в предательстве
Зеленский указал на ошибку Макрона
Зеленский захотел ужесточить антироссийские санкции
Китайский конь
Литва решила угодить США и ввязалась в торговую войну. Это может дорого ей обойтись
Все материалы
Экономика
Торг неуместен
Легкие деньги на хайпе и трендах: россияне рассказывают, как нажиться на чужих эмоциях
Назван главный способ сокращения курения
Россия окончательно разочаровалась в госдолге США
Кудрин назвал главный позор России
Козак изучил информацию о росте цен на бензин
Дивиденды вопреки
«Транснефть» извлекает из НМТП деньги и не тратится на развитие
«Китайские свиньи» оставили европейский банк без дохода
Все материалы
Силовые структуры
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
«Они только и способны, что дурь подкинуть»
В России годами подбрасывают наркотики. Полицейские и потерпевшие рассказали, как и зачем
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Зампредставитель МВД России в Китае стал жертвой таксиста
Российский косметолог изуродовала 19 клиенток и села на пять лет
В школе олимпийского резерва нашли тренера-педофила
Московские полицейские массово захотели уволиться
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
«Везде мерещились интриги и заговоры»
Кто стал последней жертвой карательной машины Сталина?
Взрывной характер
Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации. Ее уничтожит вспышка на Солнце
F-35 увеличат дальность
Названа причина исчезновения древнейшего мегаполиса
Воздушный бой на сверхзвуке Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Воздушная дозаправка МиГ-31 попала на видео
Все материалы
Спорт
«Не отпустишь мой палец — останешься без глаза!»
Боксер против садиста: этот бой опередил эпоху смешанных единоборств на 30 лет
Выбран главный злодей из мира спорта
Американский хоккеист вспомнил выступления в российской «дыре»
Глава UFC допустил проведение боя Джастина Бибера и Тома Круза
Лайес Абдуллаева«Над нами издевались, как над рабами»
Африканские спортсмены покидают родину ради лучшей жизни. И жалеют об этом
Нурмагомедов вынудил малолетнего фаната «Барселоны» восславить «Реал»
Французский клуб пополнился 12-летним Месси
Все материалы
Культура
Бордели и модели
Этот знаменитый фотограф снимал парижских проституток и звезд высокой моды
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
МадоннаГлавная музыка месяца
Бытовые радости, природные катаклизмы и все еще великая Мадонна
У «Голодных игр» появится приквел
«Я твой демон — твоя любимая тема»
 
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Умер актер из фильма «Амели»
Все материалы
Интернет и СМИ
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Вызов брошен
Люди по всему миру страдают от жестокости и самих себя. Эти фотографы ищут пути к спасению
Американка осудила методы соблазнения мужчин и была осмеяна в сети
Кассир «Пятерочки» с татуировкой на лице удивил пользователей сети
Эксперты раскрыли секрет успеха в Tinder
Бастрыкина попросили проверить дела задержанных по аналогии с Голуновым
Все материалы
Ценности
«Замуж надо выходить девственницей»
Строгость, застолья и ветреные мужчины. Как живут и развлекаются армянки
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Ани ЛоракШумный протест и длинные косы
Самые властные и привлекательные женщины Украины
В Литве вновь обиделись на adidas из-за символики СССР
«Единственная красавица в семье Кардашьян» показала фото со ставшим матерью отцом
Водитель уснул за рулем на оживленном шоссе и попал на видео
Умерла создательница синих джинсов
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Мощная турбулентность опрокинула тележку с кипятком на туристов
Пилотов сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 временно отстранили от полетов
Пассажир веселился на круизном лайнере всю ночь напролет и утонул в бассейне
Своим путем
Фотограф отправился на Северный Кавказ и показал его сердце и душу
Все материалы
Из жизни
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Мужчина прогулялся по пляжу босиком и подцепил опасную инфекцию
Крокодил напал на женщину на глазах у ребенка
Отключенный от интернета любитель игр решил отравить семью
Мальчик с мачете защитил дом от трех грабителей
Все материалы
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Тюнинг в стиле «ничего святого»
Когда придет апокалипсис, они его не заметят
Первый тест Lada Granta Cross
Стал ли лучше самый доступный в России универсал повышенной проходимости?
Land Rover нашел в России Discovery с пробегом 1 000 000 километров
Названы все цены на Renault Arkana
Российский Mitsubishi Outlander получит семиместную версию
Все материалы
Дом
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
«А из нашего окна боль и пустота видна»
Россиянин снимает постапокалиптический Петербург. Эти кадры завораживают
Дорогу молодым
Новое жилье в Москве рекордно подешевело. Его скупают даже студенты
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Ставшего бомжом Шуру обвинили в краже мебели
Найдена самая тесная квартира Москвы
Все материалы