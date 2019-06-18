В штате Квинсленд, Австралия, мужчина сфотографировал, как питон целиком съел крокодила. Снимками произошедшего заинтересовалось британское издание Daily Mail.

Мартин Мюллер (Martin Muller) спускался на каяке вдоль горы Иса и обратил внимание, как питон пожирает чей-то труп в болоте. Он заметил, что хищник проглатывает мертвого крокодила и решил сделать несколько снимков. На кадрах видно, как змея постепенно поглощает рептилию.

Мужчина опубликовал изображения на специальной странице GG Wildlife Rescue Inc на Facebook. Пользователи в комментариях удивились тому, что питон способен съесть крокодила. Они поинтересовались, безопасно ли было снимать хищников со столь малого расстояния.

Владелица GG Wildlife Rescue Inc Мишель Джонс (Michelle Jones) рассказала, что содержит двух оливковых питонов в качестве домашних животных. По ее словам, они не ядовиты и способны проглотить все, что угодно.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Чонбури питон забрался в крольчатник и проглотил ручного кролика. Один из местных жителей сначала обнаружил питона, а затем — пропавшее животное. По выпуклости на брюхе пресмыкающегося было ясно, куда делся питомец.

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