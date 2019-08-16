Питон целиком съел бездомную собаку и выплюнул ее труп

dailymail.co.uk

В индийском городе Удайпур, штат Раджастхан, питон целиком проглотил бездомную собаку, после чего выплюнул ее. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах, снятых очевидцем, огромная змея ползет и начинает выплевывать животное. Из рептилии постепенно выходит тело бездомной собаки, которую питон пытался съесть. Затем хищник уползает и скрывается. По словам автора ролика, питон не смог справиться с добычей и решил оставить ее, чтобы сохранить силы.

Нападение змей на других животных не редкость в индийских деревнях. Зоологи отмечают, что в последнее время это происходит из-за того, что рептилии потеряли свою естественную среду обитания и вынуждены выползать к людям в поисках пищи.

Ранее сообщалось, что в штате Квинсленд, Австралия, мужчина сфотографировал, как питон целиком съел крокодила. На кадрах видно, как змея постепенно поглощает рептилию.

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